I Nital annunciano il ritorno dal vivo e l’ingresso di nuovi membri nella formazione. La band valdarnese apre una nuova fase con cambiamenti nel lineup e un rinnovato sound. L’evento segna il debutto della band dopo un periodo di assenza dalle esibizioni dal vivo. La notizia arriva con l’inaugurazione di una serie di concerti e la presentazione di nuovi componenti. Nessuna informazione su date specifiche o dettagli ulteriori.

Arezzo, 04 giugno 2026 – La famiglia dei Nital si allarga e, insieme ai nuovi volti che entrano a far parte del progetto, prende forma anche una nuova fase del percorso artistico della band valdarnese. Dopo i primi passi raccontati nei mesi scorsi, il gruppo valdarnese torna al centro dell’attenzione con una formazione rinnovata, nuovi brani e una direzione musicale sempre più definita. Il progetto continua a essere guidato da Christian Rega, voce della band, e Francesco Ermini, chitarrista e cantante, ma oggi si arricchisce della presenza di due nuovi componenti: Caterina Gepponi, 23 anni, originaria di Montevarchi, che entra nel gruppo come nuova voce, e Mattia Righeschi, 31 anni, anche lui montevarchino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Nital cambiano volto e inaugurano una nuova fase: nuovi ingressi, nuovi suoni e il ritorno dal vivo

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