La Banca Centrale Europea ha annunciato il rinnovo delle banconote in euro, con l'obiettivo di aggiornare i design e migliorare la sicurezza del contante. I nuovi tagli saranno accompagnati da temi e immagini che rappresentano l’Europa e i suoi valori, e saranno introdotti nel corso dei prossimi anni. Questo processo coinvolge un’ampia revisione delle banconote in circolazione e delle future emissioni.

La moneta unica europea si prepara a cambiare volto. La Banca Centrale Europea ha avviato un processo di rinnovamento delle banconote che porterà, nei prossimi anni, a una nuova serie completamente ripensata. Non si tratta soltanto di un aggiornamento grafico, ma di una trasformazione che coinvolge sicurezza, simboli e identità dell’euro. L’obiettivo è rendere il contante più moderno, riconoscibile e resistente alle falsificazioni, mantenendo al tempo stesso un forte legame con i cittadini europei. Questo taglio era già stato progressivamente ritirato a partire dal 2019, soprattutto per limitare fenomeni di riciclaggio e uso illecito del contante.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Euro, le banconote cambiano volto: i tagli e quali sono i nuovi temi scelti per il contante

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