i movimenti sociali in tempi difficili e intensi

Dal 3 al 5 giugno 2026, alla Scuola Normale Superiore di Firenze, si è svolta una conferenza intitolata “Social movement studies in intense times”. A questa hanno partecipato 250 persone. L’evento è stato organizzato per celebrare la carriera di un ricercatore nel campo dei movimenti sociali. La conferenza ha affrontato temi legati alle manifestazioni e alle mobilitazioni in periodi di crisi o difficoltà.

Dal 3 al 5 giugno 2026 alla Scuola Normale Superiore a Firenze, 250 persone hanno partecipato alla conferenza ‘Social movement studies in intense times’ organizzato per festeggiare la carriera di. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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