Durante una conferenza sulla situazione finanziaria attuale, un esperto ha sottolineato l'importanza di mantenere calma nei periodi di instabilità economica. Ha ricordato che la volatilità dei mercati è temporanea e che evitare decisioni affrettate può prevenire perdite significative. Un altro intervento ha evidenziato come migliorare l’educazione finanziaria sia essenziale, soprattutto in tempi difficili.

Torino, 31 mar. (Adnkronos) - "La cosa fondamentale, nei momenti di volatilità finanziaria, è stare tranquilli e non compiere passi azzardati: perché la volatilità, e questa è l'esperienza storica, prima o poi passa". A dirlo Giorgio Barba Navaretti, Presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto, intervenuto alla presentazione del libro "Famiglie e risparmio" di Cassa Depositi e Prestiti. "Certamente questa è una situazione molto grave e non sappiamo se avrà effetti di breve o di lungo periodo, perché non sappiamo quanto durerà questa situazione di guerra in Medio Oriente. Sicuramente, se effettivamente durerà poco, la situazione si risolverà abbastanza in fretta e senza grossi danni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Finanza, Navaretti (Collegio Carlo Alberto): "Fondamentale lavorare su educazione, specie in tempi difficili"

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