Finanza Navaretti Collegio Carlo Alberto | Fondamentale lavorare su educazione specie in tempi difficili
Durante una conferenza sulla situazione finanziaria attuale, un esperto ha sottolineato l'importanza di mantenere calma nei periodi di instabilità economica. Ha ricordato che la volatilità dei mercati è temporanea e che evitare decisioni affrettate può prevenire perdite significative. Un altro intervento ha evidenziato come migliorare l’educazione finanziaria sia essenziale, soprattutto in tempi difficili.
Torino, 31 mar. (Adnkronos) - "La cosa fondamentale, nei momenti di volatilità finanziaria, è stare tranquilli e non compiere passi azzardati: perché la volatilità, e questa è l'esperienza storica, prima o poi passa". A dirlo Giorgio Barba Navaretti, Presidente della Fondazione Collegio Carlo Alberto, intervenuto alla presentazione del libro "Famiglie e risparmio" di Cassa Depositi e Prestiti. "Certamente questa è una situazione molto grave e non sappiamo se avrà effetti di breve o di lungo periodo, perché non sappiamo quanto durerà questa situazione di guerra in Medio Oriente. Sicuramente, se effettivamente durerà poco, la situazione si risolverà abbastanza in fretta e senza grossi danni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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