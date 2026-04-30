In un momento di difficoltà e precarietà, un gruppo di lavoratori ha sottolineato come il rapporto tra colleghi rappresenti un elemento fondamentale per mantenere un clima di collaborazione e solidarietà. Durante un incontro pubblico, sono stati condivisi messaggi di speranza e di resistenza, evidenziando come, nonostante le sfide, la comunità non si lasci abbattere. Le parole si sono concentrate sull’importanza di un dialogo aperto per affrontare insieme le criticità.

"Il lavoro è dialogo di pace, perché la pace si costruisce in relazione con il proprio vicino, con il collega. Impariamo a conoscersi lavorando insieme. Le persone in una fabbrica o in un ufficio svolgono azioni comuni, collaborano, progettano e fanno comunità". E’ il pensiero forte che in vista del Primo Maggio ha spinto Giuseppe Rossi ingegnere in un‘azienda tessile pratese, da una manciata di giorni al timone della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi ad organizzare con tutto il gruppo la veglia di preghiera aperta alla città sul tema "Per una lavoro giusto, per un lavoro di pace" e che si è svolta ieri nella sede dell’azienda Capp Plast in via Galcianese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro, un dialogo di pace: "Tempi difficili e precarietà ma la città non si arrende"

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Temi più discussi: Lavoro, un dialogo di pace: Tempi difficili e precarietà ma la città non si arrende; Aiutare gli altri a poter aiutare: il lavoro sociale, nel dialogo con Adrien Candiard; Equilibriste: donne tra lavoro e ruoli di cura; Sicurezza sul lavoro in Europa, il dialogo sociale come motore del cambiamento.

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