i motivi per cui il bologna ha scelto domenico tedesco

Il Bologna ha deciso di affidare la panchina a Domenico Tedesco dopo la conclusione della stagione di Serie A. La squadra ha concluso il campionato con risultati considerati deludenti e una delle stagioni più criticate degli ultimi anni. La decisione è stata comunicata nei giorni successivi alla fine del torneo, senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi specifici della scelta. La società ha scelto Tedesco con l’obiettivo di cambiare rotta.

Le giornate successive alla fine della Serie A sono state difficili da leggere. Si era appena chiusa quella che - a detta di molti - è stata una delle stagioni più brutte e noiose del nostro campionato. Per mesi si è parlato dell’isolamento concettuale che vive il nostro campionato, chiuso a influenze esterne, e quindi all’arrivo di allenatori stranieri. Poi, per settimane, i nomi per le grandi panchine di Serie A sono tornati sempre quelli: Sarri, Conte, Allegri, in un riciclo continuo ben sintetizzato dai meme di quei giorni. In questo contesto, il Bologna ha fatto una mossa decisamente controculturale. Mentre quasi tutti i club della... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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