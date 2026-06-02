Un nuovo allenatore è stato ufficializzato nel Bologna, segnando un cambiamento nella guida tecnica della squadra. Le operazioni di mercato e le nomine tecniche proseguono in Serie A, mentre si definiscono gli organici in vista della prossima stagione. Le squadre stanno ancora completando le proprie rose e le decisioni sul staff tecnico, in un mercato in evoluzione. Le trasferte e le preparazioni sono in corso, con le prime sfide ufficiali ancora da definire.

Cominciano ad andare a posto i primi tasselli del valzer delle panchine in serie A, alla vigilia di una stagione in cui per il momento le certezze tra le 20 big del calcio italiano sono ben poche. Il Bologna ha rotto gli indugi e ha scelto Domenico Tedesco per il post Italiano, è arrivato l’annuncio del club rossoblù: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva”. Domenico Tedesco is the new head coach of Bologna!??? Benvenuto!? Read more about it here? https:t.co5PMdPo3RWD #WeAreOne pic.twitter. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Lapresse.it - Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ufficiale Domenico Tedesco nuovo allenatore del Bologna

Notizie e thread social correlati

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna: ora è ufficiale. “Benvenuto mister”Il club rossoblù ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Domenico Tedesco come nuovo allenatore, sostituendo Vincenzo Italiano.

Leggi anche: Il Bologna ha il suo nuovo allenatore: arriva Domenico Tedesco! L’annuncio ufficiale

Temi più discussi: Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna: Da giovane il codino come Baggio, la laurea in ingegneria e il lavoro alla Mercedes. Parla sei lingue e ama Lucio Dalla; Parla sei lingue, adora Lucio Dalla e allenerà il Bologna: Domenico Tedesco finalmente in Serie A; Domenico Tedesco nuovo allenatore del Bologna, è fatta: la carriera tra Bundesliga e Belgio, sarà la sua prima volta in Serie A; Chi è Domenico Tedesco: per lui esordio in serie A.

Ora è ufficiale: Domenico #Tedesco è il nuovo allenatore del #Bologna #calciomercato x.com

*NOTIZIE FLASH*: Domenico Tedesco è a un passo dal Bologna, accordo nelle fasi finali. L'ex allenatore del Fenerbahçe e del Lipsia ha dato il suo consenso, e il Bologna deve dare l'approvazione formale finale prima di procedere. reddit

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna: ora è ufficiale. Benvenuto misterLa società apre ufficialmente le porte al nuovo tecnico: i dettagli del contratto che lo legherà ai rossoblù e quale gioco possiamo aspettarci per la prossima stagione ... ilrestodelcarlino.it

Ufficiale, Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna: il comunicato con i dettagliA darne l'annuncio il club emiliano. Prima esperienza in Serie A per il tecnico, reduce dall'esperienza al Fenerbahce ... corrieredellosport.it