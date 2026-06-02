Il Bologna ha annunciato l’ingaggio di Domenico Tedesco come nuovo allenatore. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale con i dettagli dell’accordo. Tedesco prende il posto dell’allenatore precedente e guiderà la squadra a partire dalla prossima stagione. Il club ha ringraziato il predecessore e ha confermato l’inizio del nuovo ciclo con il tecnico tedesco.

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© Calcionews24.com - Il Bologna ha il suo nuovo allenatore: arriva Domenico Tedesco! L’annuncio ufficiale

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Temi più discussi: Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna: Da giovane il codino come Baggio, la laurea in ingegneria e il lavoro alla Mercedes. Parla sei lingue e ama Lucio Dalla; Parla sei lingue, adora Lucio Dalla e allenerà il Bologna: Domenico Tedesco finalmente in Serie A; Bologna, scelto il dopo-Italiano: in arrivo Domenico Tedesco per la panchina rossoblù; Il Bologna sceglie Domenico Tedesco. Accordo vicino, si discutono i dettagli in queste ore.

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