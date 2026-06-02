Il Bologna ha il suo nuovo allenatore | arriva Domenico Tedesco! L’annuncio ufficiale

Da calcionews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bologna ha annunciato l’ingaggio di Domenico Tedesco come nuovo allenatore. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale con i dettagli dell’accordo. Tedesco prende il posto dell’allenatore precedente e guiderà la squadra a partire dalla prossima stagione. Il club ha ringraziato il predecessore e ha confermato l’inizio del nuovo ciclo con il tecnico tedesco.

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