I Metallica suonano Ken il Guerriero a Bologna | il video che sta impazzando sul web

Durante il concerto allo Stadio Dall’Ara di Bologna, i Metallica hanno eseguito un brano ispirato a Ken il Guerriero, attirando l’attenzione di tutti i 48mila presenti. Un video del momento sta circolando sui social, mostrando la band che suona con energia e precisione. Il pubblico ha reagito con entusiasmo, applaudendo e registrando l’istante. La performance si è conclusa con applausi e grida di approvazione.

Durante il concerto allo Stadio Dall’Ara di Bologna, i Metallica hanno regalato un momento indimenticabile ai 48mila spettatori presenti. Il chitarrista Kirk Hammett e il bassista Rob Trujillo hanno interrotto la scaletta per eseguire una cover della sigla italiana di Ken il Guerriero, la celebre serie televisiva animata giapponese che ha segnato l’infanzia di intere generazioni di italiani negli anni Ottanta. Mercoledì 3 giugno i Metallica hanno suonato a Bologna nell’unica data italiana del loro nuovo tour. Durante il concerto il chitarrista Kirk Hammett e il bassista Rob Trujillo hanno reinterpretato in versione metal la sigla italiana del cartone animato giapponese Ken il. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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I Metallica suonano Ken il Guerriero a Bologna

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Al concerto di Bologna i Metallica cantano la sigla di Ken Il Guerriero – Il videoDurante un concerto a Bologna, i Metallica hanno eseguito la sigla di Ken il Guerriero, registrando un momento inaspettato nel loro show.

Temi più discussi: Il video dei Metallica che suonano la sigla italiana di Ken il guerriero; I Metallica in concerto suonano la cover di Ken Shiro; METALLICA: a Bologna Kirk Hammett e Rob Trujillo suonano Ken il Guerriero; Metallica, show per 48mila a Bologna all'insegna della solidità (con bizzarro omaggio a Ken Shiro).

Il video dei Metallica che suonano la sigla italiana di Ken il guerriero x.com

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