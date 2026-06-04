I Metallica si sono esibiti ieri sera allo Stadio Dall’Ara di Bologna, durante l’unica data italiana del loro tour. Durante il concerto, hanno eseguito una cover della sigla di “Ken il guerriero”. La performance ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che si sono chiesti in anticipo quale brano avrebbero suonato. La serata si è conclusa senza ulteriori dettagli sui pezzi eseguiti.

“Chissà cosa suoneranno stasera i Metallica” si sono chiesti in molti ieri sera, 3 giugno, allo Stadio Dall’Ara di Bologna per l’unica data italiana della band di James Hetfield e compagni. Come da tradizione, nel corso della serata, il chitarrista Kirk Hammett e il bassista Robert Trujillo dedicano una cover di una canzone tipica del Paese in cui si esibiscono. E a sorpresa, stavolta i due hanno intonato la sigla italiana del cartone animato giapponese ‘Ken il guerriero’, composta da Claudio Maioli nel 1986. “Stasera - ha detto dal palco Trujillo - vogliamo rendere omaggio a un guerriero leggendario. Lo conoscete, ha sette cicatrici sul petto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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I Metallica a Bologna suonano la cover di Ken il guerriero

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