Da poco disponibile su Disney+, la serie anime Rooster Fighter presenta una trama irriverente e sopra le righe, caratterizzata da toni demenziali e contenuti spesso considerati grezzi o scorretti. I primi episodi mostrano un mondo popolato da polli combattenti che affrontano sfide con arti e bargigli, offrendo uno spettacolo che si distingue per la sua natura estrema e senza filtri.

Demenziale, a tratti grezza e scorretta, Rooster Fighter è una nuova serie anime, disponibile su Disney+, che riesce a sorprendere a colpi di artigli e bargigli. Ci perdonerete, speriamo, se il tono di questa recensione esulerà dalla consueta serietà che si addice a un sito di informazione e critica della Settima Arte, ma in determinate circostanze è opportuno, se non proprio necessario, adeguarsi al tono dell'opera presa in esame. E, in questo caso, stiamo parlando di un anime in cui un virile gallo sgomina giganteschi demoni a colpi di beccate e chicchirichì (anzi: kokekokko, alla giapponese). La recensione dei primi due episodi di questa nuova serie anime, in streaming su Disney+, si propone quindi due obiettivi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rooster Fighter, la recensione dei primi episodi: quando Ken il guerriero è un pollo

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