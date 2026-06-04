I lettori del “Fatto Quotidiano” hanno scritto che non voteranno se l’ex premier entra nel campo largo. In risposta, alcuni propongono di avviare una raccolta firme contro questa alleanza. La rubrica “Piazza Grande” raccoglie queste opinioni, che esprimono una netta posizione di disaccordo con l’ipotesi di un fronte comune politico. Le lettere sono state pubblicate nel giornale nelle ultime giornate.

La rubrica delle lettere del “ Fatto Quotidiano “, detta Piazza Grande, da qualche giorno andrebbe ribattezzata “Campo piccolo”, se si considera che dai lettori ogni giorni arrivano distinguo, minacce e veti sulla presenza nella coalizione di centrosinistra del peggior nemico di Marco Travaglio, il senatore fiorentino Matteo Renzi: costola, costoletta o arrosticino, non si è ben capito, della Armata Brancaleone che Conte e Schlein, anche qui non si è ben capito, stanno provando a mettere insieme in vista della sfida alla Meloni. L’incipit della battaglia di”de-Renzizzazione” della sinistra è arrivato ovviamente dal Capo, Travaglio, pronto a sostenere i mal di pancia dell’amato Conte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I lettori del “Fatto” contro Renzi: “Se entra nel campo largo non votiamo”. E c’è chi propone una raccolta firme

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