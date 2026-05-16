Rifondazione Comunista ha presentato le firme necessarie per avviare una consultazione interna rivolta ai propri attivisti. Lo scopo è consentire agli iscritti di esprimersi sulla possibilità di entrare o meno nel campo largo, un raggruppamento che alle prossime elezioni politiche si presenta come alternativa al governo guidato da una coalizione di centrodestra. La decisione sarà presa attraverso un voto tra i membri del partito, in modo da determinare la posizione ufficiale dell’organizzazione.

Depositate le firme per chiedere la consultazione interna a Rifondazione Comunista. L'obiettivo è far decidere agli attivisti, in modo libero, se entrare o meno in quel campo largo che, alle prossime politiche, si candida come alternativa a Giorgia Meloni. Se Elly Schlein e Giuseppe Conte, quindi, davano per scontata l'adesione del partito con falce e martello al loro grande contenitore progressista dovranno aspettare e soprattutto rispettare il volere di chi è stato sempre coerente con le proprie idee e, per alcuna ragione al mondo, è disposto a rinunciare ai capisaldi per cui una certa sinistra dovrebbe battersi e, invece, tace. Circa 3 mila militanti, secondo le sottoscrizioni raccolte, chiedono una collocazione chiara, in modo da evitare, sin dal principio, pericolose divisioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rifondazione deposita le firme per non finire nel campo largo

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