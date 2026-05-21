Renzi | noi nel campo largo garanzia per imprese no a più tasse

Il leader di un partito ha espresso chiaramente la propria posizione sulla proposta di introdurre una tassa patrimoniale, affermando che si oppone a questa misura perché potrebbe spingere i contribuenti più ricchi a trasferire i propri capitali all’estero. Ha anche sottolineato la volontà di mantenere un’alleanza ampia, definendo questa strategia come una garanzia per il mondo delle imprese e ribadendo il suo rifiuto di aumentare le tasse.

«La patrimoniale? No grazie. So che a sinistra se ne discute ma è solo un modo per far scappare i ricchi altrove, per perdere capitali e investimenti». E ancora: «Il salario minimo? Non basta. Quello che serve nel nostro Paese è il salario d’ingresso e la Start tax, ossia una tassazione agevolata per mettere più soldi in busta paga ai giovani laureati che altrimenti, dopo aver investito 250mila euro delle loro famiglie per arrivare alla fine degli studi, preferiscono giustamente andarsene a lavorare dove sono pagati meglio». Matteo Renzi si presenta davanti alla platea del Festival dell’Economia di Trento con un messaggio chiaro: Italia... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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