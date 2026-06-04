I lavori allo stadio Curi Il restyling della gradinata costa 277mila euro in più

Notizia in breve

Il Comune ha approvato una variante tecnica durante i lavori di riqualificazione dello stadio Renato Curi, destinando 277 mila euro in più rispetto al budget iniziale. I lavori sulla gradinata sono proseguiti senza interruzioni, con l'aggiunta di questa somma al primo lotto dell’intervento. La modifica è stata approvata senza che ci siano stati rallentamenti nei lavori in corso. La variante riguarda specificamente il restyling della gradinata dello stadio.