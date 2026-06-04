I lavori allo stadio Curi Il restyling della gradinata costa 277mila euro in più
Il Comune ha approvato una variante tecnica durante i lavori di riqualificazione dello stadio Renato Curi, destinando 277 mila euro in più rispetto al budget iniziale. I lavori sulla gradinata sono proseguiti senza interruzioni, con l'aggiunta di questa somma al primo lotto dell’intervento. La modifica è stata approvata senza che ci siano stati rallentamenti nei lavori in corso. La variante riguarda specificamente il restyling della gradinata dello stadio.
Nessun rallentamento nei lavori di riqualificazione dello stadio Renato Curi. Il Comune ha approvato una variante tecnica in corso d’opera per il primo lotto dell’intervento, destinando ulteriori 277 mila euro ai lavori già in corso. Una decisione che punta a risolvere alcune criticità emerse durante il cantiere e a migliorare funzionalità e sicurezza dell’impianto, senza modificare i tempi previsti per la conclusione delle opere. La variante, anticipata a fine aprile dal nostro giornale, rappresenta un incremento pari al 7% rispetto all’importo originario del contratto, rimanendo quindi entro i limiti previsti dalla normativa. L’investimento complessivo per il primo lotto sale così da circa 3,96 milioni a oltre 4,23 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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