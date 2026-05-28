È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto per la costruzione di una nuova palestra allo stadio Renato Curi, con un budget di 300mila euro. I lavori sono previsti per essere completati entro un anno. La struttura mira a offrire uno spazio dedicato all’attività fisica e sportiva, integrando le esigenze del complesso sportivo. La decisione coinvolge l’amministrazione locale e il finanziamento pubblico.

Nuova palestra allo stadio Renato Curi, arriva il via libera della Giunta comunale. Palazzo dei Priori ha approvato la delibera che autorizza il Perugia Calcio a realizzare una struttura sportiva all’interno del compendio di Pian di Massiano, con un investimento da 300 mila euro completamente a carico della società biancorossa. L’obiettivo è quello di potenziare le infrastrutture del “Curi” e migliorare la qualità degli spazi utilizzati sia dalla prima squadra sia dal settore giovanile. La nuova palestra dovrà essere completata entro il 31 agosto 2027 e rientra nel quadro degli interventi di ammodernamento già avviati dal club negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La palestra allo stadio Curi: "Pronta entro un anno". Serviranno 300mila euro

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