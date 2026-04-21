Lavori allo Stadio Curi l' azienda che ha firmato il progetto per la riqualificazione

I lavori di riqualificazione dello Stadio Curi sono iniziati, con l’azienda incaricata di eseguire il progetto. L’intervento riguarda la struttura dello stadio, un impianto che ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale nel corso degli anni. La società ha firmato il contratto e sta portando avanti le operazioni di cantiere, che coinvolgono diverse aree della struttura.

Stadio Curi sotto i ferri. “Lavorare sul Curi significa intervenire su un luogo che appartiene alla memoria collettiva della città. Il nostro obiettivo è stato fin dall’inizio quello di coniugare innovazione e rispetto, aggiornando l’impianto alle esigenze contemporanee senza snaturarne.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, il comune ha firmato l’accordo per il progetto del nuovo stadio: inizio lavori nel 2027 Riqualificazione stadio, cosa prevede il progetto e a che punto siamo: le novitàLa conferenza dei servizi preliminari ha riconosciuto l'interesse pubblico, entro metà marzo il progetto di fattibilità tecnico-economica, poi la... Approfondimenti e contenuti Cosa sappiamo dell’anima metallica dello stadio CuriDel cambio di pelle dello stadio Curi sappiamo già diversi aspetti tecnici, ma quello che è possibile cogliere fin da subito è come i tecnici siano rimasti anche felicemente impressionati dell’innovaz ... umbria24.it Stadio Curi, la Curva chiusa tutto il prossimo campionato. Al via il posizionamento dei gradoni in Tribuan Est, poi tocca alla NordProseguono i lavori a Pian di Massiano: nuovo step per quanto riguarda lo stadio Curi, oggi aperto solo nei settori di curva Nord e Tribuna est. Ha preso il via il lavoro di posizionamento in ... lanazione.it