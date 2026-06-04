I lavoratori di Roma e del Lazio pagano un miliardo di Irpef in più ogni anno

I lavoratori di Roma e del Lazio versano ogni anno un miliardo di euro in più di Irpef rispetto ad altre aree. La richiesta di ridurre l'aliquota Irpef coinvolge sia le forze di sinistra che di destra, con Cgil e Fratelli d’Italia che si schierano in favore di un abbassamento. La questione riguarda le modalità di tassazione applicate ai lavoratori della regione e la necessità di interventi per alleggerire il carico fiscale.

La lotta per l'abbassamento dell'aliquota Irpef ai romani accomuna sinistra e destra. In particolare Cgil e Fratelli d'Italia. D'altronde il peso della tassa su lavoratori e pensionati è grande e trasversale. Negli ultimi 10 anni, secondo i dati forniti dal Mef, i residenti nella nostra regione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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