Non è Roma la città del Lazio dove le multe pesano di più su ogni abitante

Nel Lazio, le multe per infrazioni stradali non sono distribuite equamente tra le diverse città della regione. Sebbene Roma sia spesso associata a un traffico molto intenso e a un numero elevato di sanzioni, altri centri della regione registrano importi di multe più elevati per ogni abitante. La distribuzione delle sanzioni varia notevolmente da un comune all’altro, senza che Roma ricopra necessariamente il ruolo di città con le sanzioni più pesanti per abitante.

Quando si parla di multe stradali che coinvolgono il territorio regionale del Lazio, il pensiero va subito a Roma, città enorme e con un traffico tra i più intensi d’Italia. Eppure, guardando meglio i numeri, emerge una realtà diversa: non è la Capitale la città nella quale le sanzioni incidono maggiormente su ogni abitante. Un dato sorprendente ma che cambia prospettiva e racconta un’altra geografia delle multe nella regione. LEGGI ANCHE: Il ‘Parnassus’ di Letizia Cariello alla GAM: «Un luogo che non chiude ma apre» Roma prima per incassi, ma la città del Lazio dove le multe pesano di più è un’altra. Andiamo con ordine. Dalle statistiche 2025 emerge il fatto che Roma si confermi come il comune del Lazio con i maggiori proventi da multe stradali: ben 132,8 milioni di euro, nonostante un calo rispetto al 2024.🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: Multe, sempre più care le strade fiorentine. Ogni abitante contribuisce con oltre 200 euro di sanzioni Multe da record a Milano: è la città d’Italia dove si pagano più contravvenzioni. Nel 2025 Palazzo Marino ha incassato 169,7 milioniMilano, 24 gennaio 2026 – Nel 2025 gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali sfiorano quota 1,9 miliardi di euro, in calo del...