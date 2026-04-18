Dall’isoprene ai vigili del fuoco ecco come cambiano le regole Ue per proteggere i lavoratori | 120mila diagnosi di cancro ogni anno

Da notizie.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità europee hanno aggiornato le normative sulla sicurezza sul lavoro, introducendo nuovi limiti per le sostanze chimiche usate in settori come batterie, acciaio, chimica e tessile. Sono state anche rafforzate le regole relative all’uso dei dispositivi di protezione individuale. Queste modifiche arrivano in un contesto in cui si stimano circa 120.000 diagnosi di cancro legate all’esposizione a sostanze tossiche ogni anno. Tra le sostanze interessate ci sono l’isoprene e altre sostanze chimiche impiegate quotidianamente.

Nuovi valori limite per le sostanze chimiche utilizzate nell’industria delle batterie, dell’acciaio, della chimica e del tessile e disposizioni più rigorose in materia di dispositivi di protezione individuale. La Commissione per l’Occupazione e gli Affari sociali europea ha dato il via libera a nuove disposizioni volte a migliorare gli standard Ue per la protezione dei lavoratori dall’esposizione a sostanze pericolose. – Notizie.com Secondo la Commissione, i provvedimenti possono prevenire circa 1700 casi di cancro ai polmoni e 19mila altre malattie nell’arco di 40 anni.🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Dall’isoprene ai vigili del fuoco, ecco come cambiano le regole Ue per proteggere i lavoratori: “120mila diagnosi di cancro ogni anno”

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