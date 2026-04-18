Dall’isoprene ai vigili del fuoco ecco come cambiano le regole Ue per proteggere i lavoratori | 120mila diagnosi di cancro ogni anno

Le autorità europee hanno aggiornato le normative sulla sicurezza sul lavoro, introducendo nuovi limiti per le sostanze chimiche usate in settori come batterie, acciaio, chimica e tessile. Sono state anche rafforzate le regole relative all’uso dei dispositivi di protezione individuale. Queste modifiche arrivano in un contesto in cui si stimano circa 120.000 diagnosi di cancro legate all’esposizione a sostanze tossiche ogni anno. Tra le sostanze interessate ci sono l’isoprene e altre sostanze chimiche impiegate quotidianamente.

Nuovi valori limite per le sostanze chimiche utilizzate nell’industria delle batterie, dell’acciaio, della chimica e del tessile e disposizioni più rigorose in materia di dispositivi di protezione individuale. La Commissione per l’Occupazione e gli Affari sociali europea ha dato il via libera a nuove disposizioni volte a migliorare gli standard Ue per la protezione dei lavoratori dall’esposizione a sostanze pericolose. – Notizie.com Secondo la Commissione, i provvedimenti possono prevenire circa 1700 casi di cancro ai polmoni e 19mila altre malattie nell’arco di 40 anni.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Dall’isoprene ai vigili del fuoco, ecco come cambiano le regole Ue per proteggere i lavoratori: “120mila diagnosi di cancro ogni anno” Notizie correlate Leggi anche: Argentina, gli incendi distruggono 36mila ettari di foreste in Patagonia dall’inizio dell’anno. Ma Milei dimezza i fondi per i vigili del fuoco Corsi ai docenti e 500 studenti intercettati ogni anno: i meccatronici bergamaschi entrano nelle scuole e si formano in casa i lavoratori del futuroUn modo per portare la storica vicinanza che il mondo confindustriale bergamasco ha dimostrato di avere per gli istituti della provincia a un livello...