I New York Knicks hanno vinto gara 1 delle finali NBA contro gli Spurs, portandosi in vantaggio per 1-0. La partita si è svolta in trasferta, con il loro miglior giocatore che ha mostrato segni di affaticamento. Nel quarto finale, un giocatore chiave ha segnato punti decisivi, contribuendo alla vittoria. La serie prosegue con i Knicks in vantaggio, mentre gli Spurs cercano di rispondere nella prossima gara.

Giocando in trasferta, con il loro miglior giocatore a tratti zoppicante, i New York Knicks vincono la gara 1 delle NBA Finals 2026 e si portano in vantaggio per 1-0 sui San Antonio Spurs. New York ha rimontato 14 punti, poi ha rischiato di farsi sfuggire di nuovo la partita sul finale, ma grazie alle giocate di Jalen Brunson è riuscita a vincere 105-95. Come accennato sopra, lo stesso Brunson è stato costretto a uscire nel primo quarto dopo che il suo ginocchio destro è stato colpito da un giocatore di San Antonio, ed è stato poi ulteriormente a rischio nel secondo quarto quando gli è stata calpestata la caviglia sinistra. Tuttavia,... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I Knicks battono gli Spurs in gara 1: super Jalen Brunson nell’ultimo quarto

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NBA LIVE New York Knicks vs San Antonio Spurs | FULL GAME | May 18, 2026 | NBA Regular Season 2k26

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