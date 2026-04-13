Nella notte tra lunedì e martedì si sono giocate 15 partite di regular season Nba, tra cui quella in cui i Nuggets hanno battuto gli Spurs, assicurandosi il terzo posto nella Western Conference. Nello stesso periodo, i Knicks sono rimasti terzi nella Eastern Conference dopo aver disputato le loro gare. I risultati di questa giornata hanno determinato la posizione finale delle squadre nelle rispettive classifiche di conference.

Los Angeles (Stati Uniti), 13 aprile 2026 – Con un’ultima notte da ben 15 partite disputate, è ufficialmente calato il sipario sulla regular season NBA (nella notte tra domani e dopodomani inizieranno i play-in per stabilire le definitive griglie playoff) e sono arrivati anche gli ultimi verdetti: in Western Conference, i Denver Nuggets si sono presi la terza piazza finale grazie al successo per 128-118 contro i San Antonio Spurs, ormai già certi del secondo posto. La franchigia del Colorado ha chiuso con sette giocatori in doppia cifra, guidati da Jan Strawther (25 punti) e Nikola Jokic, che ha siglato tutti i suoi 23 punti nel primo tempo e ha fatto registrare l’ennesimo record, diventando il primo giocatore della storia con più rimbalzi (12.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nba, i Nuggets battono gli Spurs e chiudono terzi a Ovest. Knicks terzi ad Est

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