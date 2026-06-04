"Grazie Pisa per avermi portato nel calcio europeo. Grazie per avermi dato l’opportunità di misurarmi con la Serie A ". Felipe Loyola, direttamente dal ritiro della nazionale cilena con la quale disputerà le gare amichevoli contro Portogallo (sabato 6 giugno) e Repubblica Democratica del Congo (martedì 9 giugno), ha parlato ai microfoni dell’emittente sudamericana specializzata nello sport Tnt Sports Chile. Il centrocampista ha ripercorso gli ultimi mesi della sua carriera, dal saluto all’Independiente – club di prima divisione argentina – all’approdo allo Sporting Club: "Dopo un lungo percorso in Argentina, ricco di successi e grandi soddisfazioni, ho avuto la fortuna di ricevere l’offerta del Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I grazie di Felipe Loyola: "Bello misurarsi con la A"

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I grazie di Felipe Loyola: Bello misurarsi con la AIl giocatore è in ritiro con la nazionale cilena: Una fortuna l’offerta del Pisa. L’impegno mio e di tutti i compagni non è mai mancato. Dato il massimo. sport.quotidiano.net

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