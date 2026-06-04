I grazie di Felipe Loyola | Bello misurarsi con la A
Felipe Loyola ha ringraziato Pisa per avergli dato l'opportunità di giocare in Serie A, affermando di aver apprezzato la sfida di confrontarsi con il massimo campionato italiano.
"Grazie Pisa per avermi portato nel calcio europeo. Grazie per avermi dato l’opportunità di misurarmi con la Serie A ". Felipe Loyola, direttamente dal ritiro della nazionale cilena con la quale disputerà le gare amichevoli contro Portogallo (sabato 6 giugno) e Repubblica Democratica del Congo (martedì 9 giugno), ha parlato ai microfoni dell’emittente sudamericana specializzata nello sport Tnt Sports Chile. Il centrocampista ha ripercorso gli ultimi mesi della sua carriera, dal saluto all’Independiente – club di prima divisione argentina – all’approdo allo Sporting Club: "Dopo un lungo percorso in Argentina, ricco di successi e grandi soddisfazioni, ho avuto la fortuna di ricevere l’offerta del Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Temi più discussi: I grazie di Felipe Loyola: Bello misurarsi con la A; Loyola: Grato al Pisa per avere creduto in me; Pisa, Loyola: Ora il Cile, poi penserò al mio futuro; Loyola prende tempo per il futuro: Vedremo che cosa succederà.
PuntoRadioFM. . Musica e informazione a cura di Massimo Corsini. Nel corso del programma: -Radio Nerazzurra News; -Almanacco Nerazzurro facebook
I grazie di Felipe Loyola: Bello misurarsi con la AIl giocatore è in ritiro con la nazionale cilena: Una fortuna l’offerta del Pisa. L’impegno mio e di tutti i compagni non è mai mancato. Dato il massimo. sport.quotidiano.net
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