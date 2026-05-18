Casa e lavoro oltre la disabilità Alloggi e percorsi professionali per misurarsi con la vita autonoma

Un nuovo progetto, finanziato con 400mila euro dal Pnrr, mira a sostenere persone con disabilità nel raggiungimento dell’autonomia. Il programma, intitolato “Finalmente posso anch’io”, offre percorsi di formazione e supporto per facilitare l’accesso a alloggi e opportunità lavorative. L’obiettivo è aiutare chi desidera vivere in modo indipendente, promuovendo l’integrazione sociale e professionale. Il progetto prevede interventi specifici per accompagnare i partecipanti nel loro percorso di autonomia.

“Finalmente posso anch’io“ è il programma, finanziato dal Pnrr con 400mila euro, che favorisce percorsi di autonomia abitativa e lavorativa per persone con disabilità. Il Comune mette a disposizione tre appartamenti da vivere in cohousing, che sono stati ristrutturati, non presentano barriere architettoniche e sono stati dotati di domotica. "Lo scopo è quello di sostenere le persone nell’affrontare un percorso che le porti ad acquisire la capacità di abitare in alloggi attrezzati, ma anche di frequentare attività formative e tirocini lavorativi - spiegano dal Comune - Gli appartamenti messi a disposizione sono stati adeguatamente attrezzati, e saranno abitati da più utenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Zero Step Accessibility Guidelines for construction

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