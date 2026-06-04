I giovani bianconeri giocano d' anticipo con il simulatore per prevenire i pericoli della strada

Notizia in breve

Dieci giovani calciatori della Primavera hanno partecipato mercoledì 3 giugno alla seconda edizione di “Gioca d’Anticipo”, un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promosso da un’associazione. I partecipanti hanno utilizzato un simulatore di guida per prevenire i rischi sulla strada. L’attività mira a educare i giovani sui comportamenti corretti alla guida, con l’obiettivo di ridurre incidenti e pericoli legati alla strada.