I giovani bianconeri giocano d' anticipo con il simulatore per prevenire i pericoli della strada
Dieci giovani calciatori della Primavera hanno partecipato mercoledì 3 giugno alla seconda edizione di “Gioca d’Anticipo”, un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promosso da un’associazione. I partecipanti hanno utilizzato un simulatore di guida per prevenire i rischi sulla strada. L’attività mira a educare i giovani sui comportamenti corretti alla guida, con l’obiettivo di ridurre incidenti e pericoli legati alla strada.
Dieci calciatori della Primavera del Cesena hanno partecipato mercoledì 3 giugno alla seconda edizione di “Gioca d’Anticipo”, il progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promosso da Au.Ra - Vicini in collaborazione con il Cesena Fc.“L’iniziativa - mette in risalto una nota - ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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