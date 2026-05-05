La Juventus ha incaricato i propri emissari di recarsi in Germania per monitorare un centrocampista considerato un obiettivo di mercato. La società si sta muovendo in anticipo rispetto ad altri club europei, tra cui il Real Madrid, che si sono mostrati interessati allo stesso giocatore. La strategia punta a anticipare la concorrenza e a valutare da vicino il profilo del calciatore prima di formulare un’offerta.

di Luca Fioretti Stiller Juve, la dirigenza prepara la mossa in Germania per il centrocampista superando la folta e pericolosa concorrenza estera. Il mercato estivo della Juventus si infiamma con nuove indiscrezioni provenienti dalle pagine di Tuttosport. Il grandissimo obiettivo per rinforzare il centrocampo porta il nome di Angelo Stiller: le ottime prestazioni offerte sul campo dal talento in forza allo Stoccarda hanno attirato le attenzioni dei top club. Sulle tracce del giocatore si è inserito prepotentemente anche il Real Madrid, pronto a sbaragliare le avversarie. Sullo sfondo restano vigili le prestigiose formazioni inglesi, con Chelsea e Manchester United che osservano la complessa situazione pur essendo attualmente proiettati su altri profili per migliorare i rispettivi reparti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Stiller Juve, i bianconeri giocano d’anticipo: emissari del club attesi in Germania, c’è da battere la concorrenza del Real. Il piano

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