I fantasmi del Coronado Sangue e disperazione Viaggio tra gli invisibili del vecchio hotel
Un uomo anziano, con pelle abbronzata, si presenta nel cortile di un vecchio hotel di Miramare, affermando di essere il vero abitante dell’edificio. Si affaccia da un foro nel muro coperto da tavole di legno e pronuncia queste parole. Non ci sono altre persone con lui e non sono stati segnalati altri testimoni. La polizia ha avviato un’indagine per verificare la sua identità e le sue affermazioni.
"Sono io il vero abitante dell’hotel Coronado". Con queste parole, nel cortile della struttura di Miramare, ci viene incontro un anziano signore abbronzato, che fa capolino da un buco nel muro coperto da alcune tavole di legno. È Giorgio Borghini, riminese di 78 anni che da 15 vive il piano terra dell’albergo abbandonato, a due passi dall’aeroporto. Si sente lui il padrone dello stabile espropriato nel 2025 dalla società di gestione del ‘Fellini’. "Negli anni ’60 sono stato tra quelli che l’hanno costruito", continua a ripetere, con un senso di orgoglio. I riflettori sulla struttura si sono riaccesi all’inizio della settimana, dopo che al suo interno un violento alterco tra due cittadini ucraini aveva spedito uno di questi all’ospedale Bufalini, colpito alla testa con una spranga e ancora in coma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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