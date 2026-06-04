i fantasmi del coronado sangue e disperazione viaggio tra gli invisibili del vecchio hotel

Notizia in breve

Un uomo anziano, con pelle abbronzata, si presenta nel cortile di un vecchio hotel di Miramare, affermando di essere il vero abitante dell’edificio. Si affaccia da un foro nel muro coperto da tavole di legno e pronuncia queste parole. Non ci sono altre persone con lui e non sono stati segnalati altri testimoni. La polizia ha avviato un’indagine per verificare la sua identità e le sue affermazioni.