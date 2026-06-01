Rimini lite tra senza fissa dimora nell’ex hotel Coronado | 45enne in coma dopo colpi di spranga

Una rissa tra due uomini di nazionalità ucraina si è verificata nell’ex hotel Coronado, una struttura abbandonata vicino all’aeroporto di Rimini. Durante l’alterco, uno dei due ha colpito l’altro con una spranga. L’uomo colpito è stato trasportato in ospedale e si trova in coma. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Una lite tra connazionali è degenerata in violenza nell’ex hotel Coronado, struttura abbandonata vicino all’aeroporto di Rimini Un 44enne ucraino avrebbe colpito con una spranga un connazionale, ora in coma al Bufalini di Cesena. “Fate presto, l’ho ammazzato”, ha poi gridato alla polizia prima di essere arresto per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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