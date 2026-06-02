Una nuova versione della legge elettorale, chiamata Melonellum ter, potrebbe essere approvata entro giovedì prossimo. La maggioranza sta valutando una correzione a un difetto riscontrato nel testo, evidenziato venerdì scorso. La proposta mira a modificare il sistema di voto senza ancora aver ottenuto un accordo definitivo. La discussione tra le forze politiche continua senza risolvere le divergenze.

Un Melonellum ter potrebbe arrivare già questa settimana, giovedì prossimo. Una nuova versione della riforma elettorale è allo studio della maggioranza per correggere un “baco” del testo evidenziato venerdì scorso dal manifesto: la possibilità concreta che il premio di governabilità vada non alla coalizione più votata dagli italiani ma a quella perdente. Una criticità che non potrebbe che essere sanzionata dalla Corte costituzionale, quando qualcuno le sottoporrà l’esame della nuova legge elettorale, ma prima ancora metterebbe in serio imbarazzo il presidente Mattarella al momento della promulgazione. Su un piano più politico emerge un ulteriore arretramento nella strada della parità di genere, visto che il listone bloccato del premio non prevede l’alternanza di genere. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Legge elettorale senza pace. In arrivo il Melonellum ter

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