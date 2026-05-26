Ruby ter si torna in aula | il nodo della corruzione e della falsa testimonianza delle olgettine

Notizia in breve

La Corte d'Appello di Milano riapre il processo Ruby ter, con l’obiettivo di verificare le condotte delle ex partecipanti alle serate di Arcore. Il procedimento si concentra sulla possibile corruzione in atti giudiziari e sulla falsa testimonianza delle persone coinvolte. Spetterà ai giudici ricostruire i fatti per stabilire se siano configurabili le accuse. La discussione riguarda le testimonianze rese durante il processo e le eventuali corruzioni avvenute in relazione alle udienze.