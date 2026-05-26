Ruby ter si torna in aula | il nodo della corruzione e della falsa testimonianza delle olgettine
La Corte d'Appello di Milano riapre il processo Ruby ter, con l’obiettivo di verificare le condotte delle ex partecipanti alle serate di Arcore. Il procedimento si concentra sulla possibile corruzione in atti giudiziari e sulla falsa testimonianza delle persone coinvolte. Spetterà ai giudici ricostruire i fatti per stabilire se siano configurabili le accuse. La discussione riguarda le testimonianze rese durante il processo e le eventuali corruzioni avvenute in relazione alle udienze.
Spetterà alla Corte d'Appello di Milano "ricostruire le condotte in punto di fatto" per verificare se si possa configurare la "corruzione in atti giudiziari" contestata alle ormai ex ragazze delle serate di Arcore, allora residenza di Silvio Berlusconi. E per fare ciò dovrà necessariamente valutare anche le presunte false testimonianze rese in aula dalle giovani, sebbene prescritte. Così i giudici di Milano riassumono nella loro relazione gli aspetti che dovrà affrontare il processo di secondo grado, che si aprirà dopodomani, sul caso Ruby ter a carico di 22 imputati, tra cui Karima El Mahroug e le cosiddette "olgettine" e l'ex legale di Ruby, l'avvocato Luca Giuliante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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