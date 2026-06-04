I democratici sono arrabbiati con Trump, accusandolo di aver causato tensioni. La Camera si prepara a votare per impedire all’amministrazione di intervenire nel conflitto tra Israele e Libano. Alcuni democratici criticano un loro collega, ritenendo che abbia spinto verso questa votazione difficile. La discussione si concentra sulla posizione dell’amministrazione e sull’influenza di Trump, senza coinvolgere altri attori.

L’imminente votazione alla Camera per impedire all’amministrazione Trump di intervenire nella guerra di Israele in Libano ha scatenato l’ira di alcuni democratici, che ritengono che uno dei loro stessi membri li stia costringendo a una votazione così difficile. Questa settimana la Camera dei Rappresentanti dovrebbe votare sia una risoluzione, promossa dalla leadership democratica, sui poteri di guerra nei confronti dell’Iran, sia la risoluzione di Tlaib sui poteri di guerra nei confronti del Libano. La proposta di legge di Tlaib, di due pagine, imporrebbe al presidente Trump di “ritirare le forze armate statunitensi dal Libano” entro 7 giorni dalla sua approvazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Democrats Seem To Want Iran To Win Over America! These People Are Crazy!

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