Dopo anni di incertezze e confronti interni, il Partito democratico ha ufficialmente dichiarato che Donald Trump non può restare alla Casa Bianca. La decisione è arrivata dopo una serie di eventi, tra cui una guerra militare considerata fallimentare e una minaccia di cancellazione di un’intera civiltà. La presa di posizione rappresenta un punto di svolta nel dibattito politico degli Stati Uniti.

Ci sono volute una guerra fallimentare e la minaccia esplicita di cancellare «un’intera civiltà» affinché il Partito democratico decidesse di dire apertamente che Donald Trump non è in grado di ricoprire la carica di presidente degli Stati Uniti. Oltre settanta parlamentari democratici, tra Camera e Senato, stanno chiedendo l’attivazione del venticinquesimo emendamento, la procedura prevista dalla Costituzione americana per rimuovere un presidente incapace di esercitare le proprie funzioni. Non è più una posizione marginale, ma una linea politica sostenuta da figure di primo piano, come JB Pritzker, governatore dell’Illinois, uno dei profili più solidi e influenti del partito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I democratici si sono svegliati, e hanno capito che Trump non può restare alla Casa Bianca

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