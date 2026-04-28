Quinta circoscrizione due candidati dei Democratici sono anche con Lamberti? Caso già risolto

Nella quinta circoscrizione, due candidati dei Democratici risultano anche presenti con Lamberti. La vicenda riguarda una situazione già chiarita, con il caso che si era sviluppato nel corso della campagna elettorale. Il centrosinistra si presenta alle elezioni con due liste: una appartenente alla coalizione e l’altra sostenuta dal Pd, con particolare coinvolgimento della corrente “falcomatiana” e dell’ex sindaco.

Nuovo colpo di scena nell'avventurosa campagna elettorale della quinta circoscrizione, dove il centrosinistra si presenta al voto con due liste, una della coalizione e l'altra sostenuta dal Pd e in particolare dalla corrente “falcomatiana”, che vede l'ex sindaco esercitare una prevedibile forte.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Quinta circoscrizione, la Lega si allea con Pd e M5S per sfiduciare il presidente: si apre lo scontro politico con Forza ItaliaUn'alleanza trasversale per sfiduciare il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello. Caso Epstein, Trump: "È un problema dei democratici, non dei repubblicani"(LaPresse) Donald Trump ha commentato le nuove rivelazioni sui documenti relativi a Jeffrey Epstein, definendo il caso “un problema dei democratici,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Col centrosinistra sei candidati per cinque posti: i nomi degli aspiranti presidente delle circoscrizioni · ilreggino.it; Comunali, ecco i nomi dei candidati a presidente delle circoscrizioni per il centrosinistra; Elezioni Messina, Antonella Russo presenta i candidati alla presidenza delle circoscrizioni per il centrosinistra - RTP; Reggio, il cdx schiera la squadra per le circoscrizioni: i profili dei 5 candidati presidente. Reggio, il cdx schiera la squadra per le circoscrizioni: i profili dei 5 candidati presidenteCinque candidati presidente, età media 38 anni: la coalizione punta sul radicamento nei territori. NOMI e profili ... citynow.it Oggi, in terza commissione, abbiamo avviato un percorso di confronto sui progetti finanziati con il #DecretoCaivano a Borgonuovo, incontrando associazioni, comitati e rappresentanti della Quinta Circoscrizione per raccogliere proposte sulla riqualificazione d - facebook.com facebook Quinta circoscrizione, la Lega si allea con Pd e M5S per sfiduciare il presidente: si apre lo scontro politico con Forza Italia ift.tt/dX9yxCG x.com