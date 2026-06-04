I Carabinieri festeggiano 212 anni al Porto Antico | tra robot sminatori sub e il cane antidroga Pepe
Al Porto Antico, i Carabinieri hanno celebrato i loro 212 anni con diverse attività dimostrative. Sono stati esposti un robot sminatore telecomandato, mezzi subacquei utilizzati dai sommozzatori e le tute bianche della scientifica. Presenti anche Pepe, il cane antidroga arrivato da Albenga, che ha eseguito alcune operazioni dimostrative. La giornata ha visto coinvolgimento di personale e tecnologie per le attività di sicurezza.
Un robot sminatore telecomandato, i sommozzatori con i loro mezzi subacquei, le tute bianche della scientifica e Pepe, il super cane antidroga in arrivo da Albenga. No, non è il set di una nuova serie tv, ma quello che potrete toccare con mano venerdì 5 giugno, nella splendida cornice del Porto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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