I Carabinieri festeggiano 212 anni al Porto Antico | tra robot sminatori sub e il cane antidroga Pepe

Notizia in breve

Al Porto Antico, i Carabinieri hanno celebrato i loro 212 anni con diverse attività dimostrative. Sono stati esposti un robot sminatore telecomandato, mezzi subacquei utilizzati dai sommozzatori e le tute bianche della scientifica. Presenti anche Pepe, il cane antidroga arrivato da Albenga, che ha eseguito alcune operazioni dimostrative. La giornata ha visto coinvolgimento di personale e tecnologie per le attività di sicurezza.