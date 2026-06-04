Carabinieri Manfredi al 212° annuale | Simbolo del legame tra italiani e istituzioni

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del consiglio regionale della Campania parteciperà alla cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei carabinieri. La celebrazione si terrà in una sede dedicata e vedrà la presenza di rappresentanti delle istituzioni. Non sono stati comunicati altri dettagli sull’evento o sulle attività previste in occasione dell’anniversario.

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Il presidente del consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, parteciperà alla cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei carabinieri. L'evento si terrà il 5 giugno 2026 alle ore 19.45 nella sede del Comando interregionale carabinieri "Ogaden", in via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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