I cantieri aperti durante le vacanze Messa in sicurezza e manutenzioni ma di condizionatori non si parla

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le vacanze estive, sono rimasti aperti diversi cantieri dedicati alla messa in sicurezza e alla manutenzione delle strutture scolastiche. Tuttavia, non sono stati programmati interventi sui condizionatori. Le attività si sono concentrate principalmente sulla sicurezza e sull’efficienza energetica degli edifici scolastici, lasciando da parte gli impianti di climatizzazione.

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Estate, tempo di ristrutturazioni e lavori nelle scuole sui versanti sicurezza ed efficienza energetica. Non sono ancora in programma lavori per la climatizzazione delle scuole, costruite quando il caldo estremo arrivava solo a luglio. Sono in fase di aggiudicazione alcuni interventi di interventi di manutenzione sugli edifici di competenza della Provincia (le scuole sono 44, di cui 8 a Monza: Hensemberger, Nanni Valentini, Mosè Bianchi, Ferrari, liceo classico Zucchi, liceo Porta, istituti Olivetti e Mapelli) per un importo di circa 4 milioni di euro. In arrivo una serie di opere per il ripristino di murature, intonaci, controsoffitti, pavimentazioni, impermeabilizzazioni, coperture e servizi igienici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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