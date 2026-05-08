Quasi terminati i cantieri per la messa in sicurezza della frazione

Sono in fase di completamento i lavori per migliorare la sicurezza nella frazione, con particolare attenzione alla realizzazione del secondo e terzo stralcio del marciapiede. I cantieri sono attivi lungo le strade provinciali Sp 41 e Sp 42, e le operazioni procedono velocemente. La fine dei lavori è prevista a breve, dopo di che verranno completate le ultime fasi di installazione e sistemazione.

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Proseguono a gonfie vele i lavori per la realizzazione del secondo e terzo stralcio del marciapiede nella frazione di Deserto, lungo le strade provinciali Sp 41 e Sp 42. Un intervento atteso da tempo e ormai giunto alle battute finali. Il cantiere, avviato in continuità con le opere realizzate.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate I dubbi sui cantieri lungo l'argine, Acri: "Lavori mai terminati e ora un costo quasi triplo""La consueta passeggiata lungo la via D'Anzani, a margine del fiume Montone, realizzato il mio favorevole stupore nel vedere, dopo numerosi post... Quasi ultimata la messa in sicurezza. Riapre la chiesa della CollegiataA distanza di quattro anni domenica 29 marzo riaprirà ai fedeli la chiesa di San Michele Arcangelo a Brisighella, interessata da importanti lavori di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: I dubbi sui cantieri lungo l'argine, Acri: Lavori mai terminati e ora un costo quasi triplo; Cento chilometri di piste ciclabili per Roma: il punto sui cantieri tra Termini, l'Eur e il litorale; Restyling piazza Stazione, accolte le richieste di tassisti e autisti bus. Quasi terminati i lavori; Lavori Brt a Japigia, missione (quasi) compiuta: Cantieri in chiusura, ecco il percorso della linea rossa. Quasi terminati i cantieri per la messa in sicurezza della frazioneI cantieri stanno riguardando Deserto di Este lungo le provinciali 41 e 42. L’opera, realizzata in collaborazione con la Provincia di Padova, ha comportato un investimento complessivo di 317.500 euro ... padovaoggi.it Un nuovo volto per piazza della Stazione: quasi terminati i lavori di riqualificazione - facebook.com facebook