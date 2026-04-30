Attualmente sono ancora aperti diversi cantieri nella zona, con lavori in corso che interessano varie aree. La viabilità locale è fortemente influenzata da interventi sulla Pedemontana e sulla tranvia, causando rallentamenti e disagi alla circolazione. La regione della Brianza ovest e centrale sta attraversando un periodo di lavori e modifiche infrastrutturali, che comportano cambiamenti nelle strade e nelle rotte principali.

La Brianza ovest e la Brianza centrale stanno attraversando una fase di trasformazione senza precedenti. La mobilità, tema da anni al centro del dibattito pubblico, oggi è diventata il terreno su cui si misurano scelte strategiche, tensioni politiche e inevitabili disagi quotidiani. Un territorio che cambia, dunque, ma che nel farlo mette in luce tutte le complessità di un’area densamente abitata, produttiva e attraversata da flussi continui di persone e merci. Il simbolo più evidente di questa stagione è la Pedemontana. Se nella Brianza centrale i lavori procedono con un ritmo che appare regolare, nella Brianza ovest la situazione è molto diversa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti i cantieri ancora aperti. Viabilità messa a dura prova da Pedemontana e tranvia

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