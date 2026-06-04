Braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza Disposto il carcere per i due presunti assassini

Il giudice ha disposto il carcere per due uomini accusati di aver ucciso due braccianti ad Amendolara. La motivazione alla base del delitto sarebbe il rifiuto dei lavoratori di vivere in dieci in una stanza. La decisione giudiziaria si basa su un decreto emesso dal Gip, che ha accolto la richiesta di detenzione. Le indagini sono ancora in corso, e al momento non ci sono ulteriori dettagli sui moventi specifici.

Non volevano vivere in dieci in una stanza: per questo sono stati uccisi i braccianti di Amendolara. La circostanza emerge dal decreto con cui il Gip ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pachistani Ahmed Safeer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safeer e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo avelo saputo dallo stesso. Nel corso della lite, Safeer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo tanto che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa. Disposto il carcere I due indagati, che si... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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«Braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza»

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