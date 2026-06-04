i big della panchina in fiera si parte con baroni e diamanti

Inizia la fiera di Rimini dedicata al calcio, con un focus sui grandi allenatori. Tra i protagonisti ci sono Baroni e Diamanti, entrambi con un’esperienza di circa sessant’anni nel settore. La manifestazione si svolge tra il prato e i padiglioni, offrendo uno sguardo sulla lunga carriera di tecnici e sulle loro tattiche, in un evento che raccoglie appassionati e professionisti del settore.

Sessant’anni di cattedre, lavagne tattiche, sogni e passione per la panchina si celebrano da oggi sul prato e tra i padiglioni della Fiera di Rimini. Prende ufficialmente il via la settima edizione di The Coach Experience, l’evento nazionale clou nel calendario dell’ Associazione italiana allenatori di calcio. Per festeggiare il prestigioso e storico compleanno del ’sindacato’ guidato dal presidente Renzo Ulivieri, la Riviera si trasforma per tre giorni nel più grande laboratorio calcistico d’Italia: centinaia di mister, allenatrici e preparatori atletici convergeranno da ogni regione per affrontare una vera e propria maratona di novanta ore di aggiornamento, equamente divise tra lezioni teoriche in aula e prove pratiche sul campo da gioco, con ben 72 relatori d’élite pronti a salire in cattedra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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I big della panchina in Fiera. Si parte con Baroni e DiamantiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net