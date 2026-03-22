Cesc Fabregas sta lasciando il Como, squadra che sta guidando in Europa. Il suo nome è tornato a circolare nel mercato, con una grande squadra che lo avrebbe messo nel mirino. La notizia si concentra sulla possibile partenza del centrocampista, che potrebbe approdare a una formazione di livello superiore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali.

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© Calcionews24.com - Si libera la panchina della big: Fabregas è pronto a lasciare il Como

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