Area Nuova porta i big della politica a Foggia | si parte con Carlo Calenda

L’area denominata “Nuova porta” porta a Foggia alcuni tra i principali rappresentanti della politica italiana, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti in un confronto diretto. La prima figura a partecipare è stato l’ex ministro Carlo Calenda, che ha incontrato giovani provenienti da diverse scuole della città. L’iniziativa, intitolata “Area 2030”, mira a stimolare il dibattito sulle sfide future e a favorire un dialogo tra politica e giovani.

“AREA 2030”:AREA NUOVA PORTA I BIG DELLA POLITICA A FOGGIA PER UN CONFRONTO CON GLI STUDENTI. SI PARTE CON L’EX MINISTRO CARLO CALENDA. Foggia, 13 aprile 2026 – L’Associazione Studentesca Area Nuova annuncia ufficialmente l’avvio del progetto “AREA 2030: I Leader a Confronto con gli Studenti”. L’iniziativa si configura come un percorso di approfondimento tematico volto a favorire il dialogo tra i giovani studenti e le figure di rilievo del panorama istituzionale e politico italiano, in un’ottica di analisi delle sfide globali e territoriali del prossimo decennio. Il primo appuntamento: Ad inaugurare il ciclo di incontri sarà l’On.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Area Nuova porta i big della politica a Foggia: si parte con Carlo Calenda Leggi anche: Calenda cancella ChatGPT: “Scelta politica, è dalla parte di Trump” Carlo Calenda parte per l'Ucraina a sostenere Zelensky: una trovata mediatica che può essere un boomerangÈ ufficialmente partita per l'Ucraina una delegazione del partito ultraliberista e ultra-atlantista di Carlo Calenda detto "Azione".