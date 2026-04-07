Inter caso Calhanoglu | il Galatasaray prepara l’offerta da 15 milioni

L’Inter di Cristian Chivu sta vivendo un momento positivo con il ritorno di Hakan Calhanoglu, protagonista di un gol importante contro la Roma e determinante per la qualificazione della Turchia ai Mondiali 2026. Tuttavia, il futuro del centrocampista turco è incerto, poiché il suo club attuale sta preparando un’offerta di circa 15 milioni di euro per trattenerlo. La situazione resta da seguire per capire quale sarà la decisione finale.

L’ Inter di Cristian Chivu si gode il ritorno ai massimi livelli di Hakan Calhanoglu, reduce dal capolavoro balistico contro la Roma e dal trascinamento della Turchia verso i Mondiali 2026, ma il futuro del regista resta un rebus strategico. Nonostante la centralità tecnica, l’edizione odierna di Tuttosport solleva dubbi sulla tenuta strutturale del numero 20: a 32 anni, il turco ha già collezionato tre infortuni muscolari in questa stagione, che si sommano ai cinque dell’annata precedente. Con un contratto in scadenza a giugno 2027, la dirigenza nerazzurra si trova al bivio tra il rinnovo e una cessione che possa garantire una plusvalenza immediata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, caso Calhanoglu: il Galatasaray prepara l’offerta da 15 milioni Mercato Inter, dilemma Calhanoglu: dai pensieri sul rinnovo all’offensiva del Galatasaray. Pronta l’offertadi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri riflettono sul possibile rinnovo di Calhanoglu ma il Galatasaray prepara l’offensiva per il... Leggi anche: Galatasaray insiste su Fofana: offerta da 5,5 milioni Temi più discussi: Il motivo per cui il tiro di Calhanoglu era imparabile; Calhanoglu, magia da fuori area: la prodezza allo Sky Sport Skill; Inter-Roma 5-2: gol di Lautaro (doppietta), Calhanoglu, Thuram e Barella, show dei nerazzurri e scudetto più vicino; Dalla Turchia – Calhanoglu a parte: il motivo e le condizioni del centrocampista dell’Inter. Con Lautaro e Calhanoglu è vera Inter: c’è un dato sul Toro che impressionaDopo aver portato a casa appena due punti in tre partite, i nerazzurri sono tornati alla vittoria trascinati dai due leader ... fcinter1908.it Inter, il gol di Calhanoglu vale lo scudetto (il Napoli ha il 10% di possibilità). Il futuro ct dell'Italia pescherà da una pozzangheraL’Inter prenota lo scudetto, il Napoli ci crede (al 10%). Il ritorno di Lautaro e la forza del collettivo segnano la 31ª giornata per Chivu. Delusione Milan nel big match al Maradona, mentre la Juve s ... corriere.it Tempo di rivincita per Yann Bisseck In Inter-Roma 0-1 della scorsa stagione, costata lo Scudetto ai nerazzurri, il difensore si era lamentato per una trattenuta in area di Ndicka Il 5-2 rifilato dai suoi compagni ai giallorossi, evidentemente, lo ha soddisfatto - facebook.com facebook Il CorSera sulla corsa scudetto: "E' il Napoli l'anti Inter. Sconfitto il Milan" x.com