Come cambierà la vita di Joo Yi Jae dopo l'incontro con il regista?. Perché Woo Soo Bin decide di tornare proprio in Corea?. Quale legame unisce i due protagonisti dopo dieci anni di separazione?. Cosa spingerà la protagonista a ritrovare i suoi sogni perduti?.? In Breve Sceneggiatura curata da Jung Eun Bi, autrice di Guardian: The Lonely and Great God.. Baek Sung Chul interpreta Shim Yoo Geon, attore in cerca di successo nella capitale.. Lee Yul Eum interpreta Oh Ha Na, attrice di successo senza sogni personali.. La serie sostituisce Doctor on the Edge nel palinsesto del canale ENA.. Il nuovo drama di ENA, Dream To You, debutterà il 13 luglio con Hwang In-youp e Hyeri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hwang In-youp e Hyeri: debutta il 13 luglio Dream To You

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