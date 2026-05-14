A Ginevra si è tenuta un'asta di diamanti che ha attirato numerosi collezionisti da tutto il mondo. Il pezzo più atteso è stato il diamante Ocean Dream, venduto a 13,5 milioni di euro, superando di molto la stima iniziale. Durante la gara, i partecipanti si sono sfidati in sala per circa venti minuti, cercando di aggiudicarsi i pezzi più ricercati. Tra i lotti più significativi, alcuni diamanti storici hanno raggiunto prezzi quattro volte superiori alle previsioni iniziali.

? Punti chiave Quanto ha spinto i collezionisti a sfidarsi per venti minuti in sala?. Quali pezzi storici hanno superato di quattro volte la stima iniziale?. Perché la storia cinematografica influenza oggi il prezzo dei gioielli?. Come influenzerà questo record il valore delle altre pietre colorate?.? In Breve Asta Christie's totalizza 53,2 milioni di euro con l'84% dei lotti sopra stima.. Partecipazione globale da 40 nazioni con prevalenza europea al 41% e asiatica al 28%.. Collana diamanti e perle venduta per 4.147.000 franchi svizzeri durante la sessione.. Sautoir Cartier del film Il grande Gatsby del 1974 battuto per 444.500 franchi.. Il diamante Ocean Dream è stato aggiudicato a Ginevra per 13. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Record a Ginevra: il diamante Ocean Dream vola a 13,5 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Diamanti (davvero) preziosi: all'asta The Ocean Dream, il più grande diamante fancy vivid mai certificatoParliamo del più grande diamante fancy vivid blu-verde mai certificato dal GIA dalla sua fondazione nel 1931.

Orologeria a Ginevra: record di pubblico e 900 milioni di visualizzazioni? Cosa scoprirai Come faranno i brand a superare la crisi economica del 2025? Chi sono le celebrità che hanno guidato la nuova strategia marketing?...

Temi più discussi: Storia del The Ocean Dream , il diamante più raro del mondo che torna all'asta; Il diamante 'Ocean Dream' venduto per quasi 14 milioni di euro, è record; Christie’s ha venduto orologi per 42,3 milioni; Diamanti davvero preziosi | all' asta The Ocean Dream il più grande diamante fancy vivid mai certificato.

LE PERLAGE S.N.C. DI PATRIZIA CALABRESE E VALENTINA GEMMA PREVITERA - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il diamante 'Ocean Dream' venduto per quasi 14 milioni di euro, è recordL'asta 'Magnificent Jewels' di Christie's a Ginevra supera i 53 milioni di euro. Boom per Cartier, Boucheron e pietre preziose rare ... adnkronos.com

Diamanti (davvero) preziosi: all'asta The Ocean Dream, il più grande diamante fancy vivid mai certificatoUna gemma tra le più pure in natura. Uno degli otto diamanti più rari al mondo. A Ginevra, si accendono i riflettori su un gioiello dalla bellezza unica, il cui nome rievoca - non a caso - profondità ... vanityfair.it