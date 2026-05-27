Il club ha programmato il raduno per il 13 e 14 luglio, segnando l’inizio della preparazione estiva. Dopo eventi con ex campioni e incontri tra le squadre, l’attenzione si sposta sulla ripresa degli allenamenti ufficiali. La squadra si riunirà nel primo giorno di preparazione, con le attività che proseguiranno nei giorni successivi. La stagione estiva segna il ritorno alle sessioni di lavoro in vista della prossima competizione ufficiale.

Dopo la festa con le leggende all’Arena Civica la settimana scorsa e la grigliata in famiglia di lunedì ad Appiano Gentile, è tempo di sciogliere le righe in casa Inter. Non tutti andranno in vacanza, almeno otto calciatori raggiungeranno nelle prossime ore le rispettive nazionali in vista del Mondiale che partirà fra due settimane. La società prepara invece la stagione: il raduno dei campioni d’Italia sarà tra il 13 e il 15 luglio, ovviamente senza i calciatori impegnati negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il 16 i nerazzurri voleranno in Germania con quartier generale nella regione del Baden-Württemberg: lì si svolgerà la prima parte della preparazione estiva e il giorno 26 ci sarà il debutto contro il Karlsruhe, formazione che gioca nella seconda divisione tedesca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Debutto col Karlsruhe. Come sarà l’estate dei campioni d’Italia. Raduno il 13-14 luglio

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