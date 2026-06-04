Il Napoli ha raggiunto un accordo con il giocatore per un trasferimento da 44 milioni di euro. La clausola rescissoria è fissata a 85 milioni. La società intende rafforzare l’attacco investendo nel calciatore danese. La firma è prevista nelle prossime settimane. Il club ha scelto di puntare su Hojlund come parte centrale del progetto futuro.

Il Napoli blinda Rasmus Hojlund e conferma la volontà di costruire il futuro attorno all’attaccante danese. Il club azzurro ha definito l’operazione con il Manchester United sulla base di 44 milioni di euro, trasformando il centravanti in uno degli investimenti più importanti del nuovo ciclo. La scelta arriva dopo una stagione positiva in maglia azzurra. Hojlund, arrivato a Napoli con Antonio Conte, ha chiuso il primo anno con 16 gol complessivi tra campionato e coppe. Un rendimento che ha convinto la società a puntare con decisione su di lui anche per le prossime stagioni. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’accordo prevede anche un contratto di lunga durata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Hojlund-Napoli, accordo da 44 milioni e clausola da 85

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

No Doubts Napoli to Finalize €44m Permanent Deal for Rasmus Højlund

Notizie e thread social correlati

Hojlund-Napoli, riscatto da 44 milioni e clausola da 85Il Napoli sta pianificando di riscattare il cartellino di Rasmus Hojlund, con un investimento di 44 milioni di euro.

Hojlund, il Napoli ha inserito la clausola rescissoria da 85 milioniIl Napoli ha riscattato Hojlund dal Manchester United e gli ha firmato un contratto fino al 2030.

Temi più discussi: Napoli-Hojlund, ufficiale il riscatto: le news di calciomercato; Napoli, il piano di Allegri: Hojlund-pilastro e De Bruyne da convincere; Calciomercato: Napoli riscatta Hojlund a titolo definitivo dal Manchester United; Come funziona la clausola rescissoria di Hojlund col Napoli: vale anche per l'Italia? Quando può scattare e le modalità di pagamento.

Flash Live News #Napoli: #Hojlund ufficiale, riscattato a titolo definitivo dal #ManchesterUnited. 44 Milioni + (6 mln già spesi per il prestito). #Juventus: ultim’ora #Vlahovic non ha trovato l’accordo con i bianconeri. Dal 1’ Luglio sarà svincolato. #flashliv x.com

Notizie di calciomercato: Hojlund si unisce al Napoli | Manchester United reddit

Hojlund, i dettagli sul contratto: confermata clausola dal 2027, la cifraRasmus Hojlund è stato riscattato dallo United per 44 milioni. Il Napoli ha inserito anche una clausola rescissoria valida tra un anno ... tuttonapoli.net

Da Manchester a Napoli, la rinascita di Hojlund: 16 gol e una stagione da protagonistaCon la qualificazione alla prossima Champions League è scattato l'obbligo di riscatto di Rasmus Hojlund, con il Napoli che ha annunciato ufficialmente l'acquisto a titolo definitivo sui propri canali ... tuttomercatoweb.com