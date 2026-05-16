Hojlund-Napoli riscatto da 44 milioni e clausola da 85

Il Napoli sta pianificando di riscattare il cartellino di Rasmus Hojlund, con un investimento di 44 milioni di euro. La società ha anche inserito una clausola rescissoria da 85 milioni di euro nel contratto del giocatore. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore, attualmente in prestito, e si concentrano i dettagli sulla cifra del riscatto e sulla clausola di rescissione. La decisione si inserisce in un progetto a lungo termine per rafforzare la rosa.

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Il Napoli prepara una mossa importante per il futuro di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese può diventare a tutti gli effetti un giocatore azzurro al termine della stagione, ma tutto passerà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Gli accordi raggiunti la scorsa estate con il Manchester United sono chiari. In caso di pass europeo, scatterebbe il riscatto del centravanti per una cifra complessiva di 44 milioni di euro. Un investimento pesante, ma già previsto nella strategia del club. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe pensato anche a una tutela economica per il futuro. Nel nuovo contratto di Hojlund verrebbe infatti inserita una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, valida a partire dall’estate del 2027. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Hojlund-Napoli, riscatto da 44 milioni e clausola da 85 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video No Doubts Napoli to Finalize €44m Permanent Deal for Rasmus Højlund Sullo stesso argomento Hojlund futuro Napoli: riscatto deciso da 44 milioniIl Napoli pianifica il domani con una linea chiara: costruire attorno a Rasmus Hojlund il nuovo ciclo tecnico. Il Mattino: “Napoli, Hojlund torna e guida l’assalto: pronto il riscatto da 44 milioni”Il Mattino: “Napoli, Hojlund torna e guida l’assalto: pronto il riscatto da 44 milioni”"> Rasmus Hojlund è pronto a riprendersi il Napoli. Il Manchester United incasserà 44M dal Napoli per il riscatto di Hojlund #Calciomercato #10maggio x.com GAZZETTA - Napoli, l'aritmetica e il riscatto automatico di Hojlund, il punto della situazioneRasmus Hojlund, attaccante del Napoli, rappresenta un certezza per il club azzurro e verrà riscattato dal Manchester United. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: Nel preciso istante ... napolimagazine.com Gazzetta dello Sport: Hojlund e la Champions: il Napoli prepara il riscatto da 44 milioniRasmus Hojlund si prepara a vivere un’altra giornata decisiva della sua avventura napoletana. La sfida contro il Pisa potrebbe infatti consegnare al Napoli la qualificazione matematica alla prossima C ... napolipiu.com