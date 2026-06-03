Hojlund è diventato ufficialmente un giocatore del Napoli con un contratto a titolo definitivo. La clausola rescissoria prevista nel suo contratto permette al club di esercitarla in determinate condizioni. La clausola è attiva anche in Italia, ma i dettagli specifici non sono stati comunicati. La trattativa si è conclusa con il pagamento di una cifra stabilita, e il giocatore ha firmato un contratto con il club partenopeo.

Dopo una stagione da protagonista con 16 gol, il danese saluta definitivamente i Red Devils e firma fino al 2030: ma nel contratto c'è una clausola che non lascia i tifosi completamente tranquilli. Rasmus Hojlund è ufficialmente un calciatore del SSC Napoli a titolo definitivo. Il club azzurro ha esercitato l’obbligo di riscatto nei confronti del Manchester United, versando 44 milioni di euro aggiuntivi rispetto ai 6 già corrisposti per il prestito annuale, per un investimento complessivo di 50 milioni. Il centravanti danese, 23 anni, ha firmato fino al 30 giugno 2030 con opzione per una stagione in più. Nella prima annata in azzurro ha totalizzato 44 presenze, 16 gol e 7 assist, contribuendo — tra gli altri obiettivi — alla qualificazione in Champions League, condizione che ha fatto scattare l’obbligo di acquisto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Hojlund riscattato dal Napoli: come funziona la clausola rescissoria, vale anche in Italia?

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