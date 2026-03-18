Il Napoli ha annunciato il riscat definitivo di Rasmus Hojlund dal Manchester United. La decisione è stata presa dalla dirigenza del club, che ha stabilito le cifre da versare e i dettagli della clausola. La trattativa si è conclusa con un accordo che permette al club italiano di assicurarsi il giocatore senza considerare la qualificazione in Champions League.

NAPOLI, IL RISCATTO DEFINITIVO DI HOJLUND. La dirigenza del Napoli ha deciso di rompere gli indugi: Rasmus Hojlund sarà acquistato a titolo definitivo dal Manchester United a prescindere dall’imminente qualificazione in Champions League. Dopo aver già versato 6 milioni di euro per il prestito oneroso estivo, la società di Aurelio De Laurentiis e del DS Manna è pronta a sborsare i restanti 44 milioni di euro previsti dall’accordo, per un investimento totale di 50 milioni. A convincere tutti sono stati i numeri impressionanti del classe 2003: 14 gol stagionali (di cui 10 in Serie A) che lo hanno reso inamovibile per Conte. Hojlund firmerà un contratto fino al 2030, all’interno del quale è già stata inserita una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, attivabile solo a partire dall’estate 2027. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il Napoli ha deciso: riscatto certo per Rasmus Hojlund. Le cifre da versare al Manchester United e i dettagli della clausola

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